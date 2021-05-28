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Рада готується скасувати видачу паперових паспортів

П'ятниця, 28 травня 2021, 16:11

Комітет Верховної Ради рекомендував парламентарям розглянути законопроект, який скасує видачу паперових паспортів громадянина України.

Джерело: пресслужба Верховної Ради

Пряма мова глави ДМС Миколи Соколюка: "Ми уже видали понад 6 млн пластикових ID-карток. Остання партія паспортів у формі книжечок була виготовлена в 2013-2014 роках. Наразі вони закінчуються, тому просто незабаром не буде чого видавати.

До того, ж за 2019-2020 рр. відкрито майже 17 тис. справ щодо підробки паперових паспортів. Ті книжечки, які є в людей, будуть діяти. Це передбачено в законопроекті. Скасовано ж буде лише видачу нових. Тим кому виповниться 25 і 45 років будуть отримувати нові ID-картки".

Деталі: Йдеться про законопроєкт №3986, який пропонується визнати такою, що втратила чинність постанову Ради № 2503-ХІІ "Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон".

Зокрема, паспорт громадянина України у формі книжечки, оформлений до набрання чинності закону, буде чинним до закінчення строку його дії.

Під час засідання комітету нардепи запропонували додати до ID-картки додаткову персональну інформацію, зокрема групу крові.

За результатами обговорення комітет рекомендував Раді прийняти за основу законопроект про паспорт у формі книжечки.

Українська правда
Теми: Верховна РадапаспортУкраїна


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