Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Рада готується скасувати видачу паперових паспортів

П'ятниця, 28 травня 2021, 16:11
Рада готується скасувати видачу паперових паспортів

Комітет Верховної Ради рекомендував парламентарям розглянути законопроект, який скасує видачу паперових паспортів громадянина України.

Джерело: пресслужба Верховної Ради

Пряма мова глави ДМС Миколи Соколюка: "Ми уже видали понад 6 млн пластикових ID-карток. Остання партія паспортів у формі книжечок була виготовлена в 2013-2014 роках. Наразі вони закінчуються, тому просто незабаром не буде чого видавати.

До того, ж за 2019-2020 рр. відкрито майже 17 тис. справ щодо підробки паперових паспортів. Ті книжечки, які є в людей, будуть діяти. Це передбачено в законопроекті. Скасовано ж буде лише видачу нових. Тим кому виповниться 25 і 45 років будуть отримувати нові ID-картки".

Деталі: Йдеться про законопроєкт №3986, який пропонується визнати такою, що втратила чинність постанову Ради № 2503-ХІІ "Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон".

Зокрема, паспорт громадянина України у формі книжечки, оформлений до набрання чинності закону, буде чинним до закінчення строку його дії.

Під час засідання комітету нардепи запропонували додати до ID-картки додаткову персональну інформацію, зокрема групу крові.

За результатами обговорення комітет рекомендував Раді прийняти за основу законопроект про паспорт у формі книжечки.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна РадапаспортУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Верховна Рада
ЄБА просить підтримати законопроєкт Гетманцева про детінізацію ринку вживаних авто
Положення законопроєкту щодо англомовних фільмів буде доопрацьовано – нардеп
Прем’єр Іспанії виступив у Верховній Раді
Останні новини
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
Усі новини...
Реклама: