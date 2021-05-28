Рада готовится отменить выдачу бумажных паспортов

Комитет Верховной Рады рекомендовал парламентариям рассмотреть законопроект, который отменит выдачу бумажных паспортов гражданина Украины.

Источник: пресс-служба Верховной Рады

Прямая речь главы ГМС Николая Соколюка: "Мы уже выдали более 6 млн пластиковых ID-карт. Последняя партия паспортов в форме книжечек была изготовлена ​​в 2013-2014 годах. Сейчас они заканчиваются, поэтому просто скоро не будет чего выдавать.

К тому же, в 2019-2020 гг. открыто почти 17 тыс. дел о подделке бумажных паспортов. Те книги, которые есть у людей, будут действовать. Это предусмотрено в законопроекте. Отменено же будет только выдачу новых. Тем кому исполнится 25 и 45 лет будут получать новые ID-карты".

Детали: Речь идет о законопроекте №3986, который предлагается признать утратившим силу постановление Рады № 2503-ХII "Об утверждении положений о паспорте гражданина Украины и о паспорте гражданина Украины для выезда за границу".

В частности, паспорт гражданина Украины в форме книжечки, оформленный до вступления в силу закона, будет действовать до окончания срока его действия.

Во время заседания комитета нардепы предложили добавить к ID-карты дополнительную персональную информацию, в том числе группу крови.

По результатам обсуждения комитет рекомендовал Раде принять за основу законопроект о паспорте в форме книжечки.