Українського дипломата викликали в МЗС РФ через "спалення Кремля"

МЗС Росії викликав тимчасового повіреного в справах України в РФ Василя Покотила через акцію зі "спаленням Кремля" біля російського посольства у Києві 26 травня.

Джерело: МЗС РФ, "Крим. Реалії"

Дослівно: "28 травня в МЗС Росії був викликаний Тимчасовий повірений у справах України в Російській Федерації В. І. Покотило, якому було висловлено рішучий протест у зв'язку з провокаційними акціями біля Посольства Росії у Києві".

Деталі: У МЗС РФ заявили, що розглядають акцію "як чергове грубе порушення Україною положень Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року".

Російська сторона зажадала не допускати "подібних акцій і забезпечити умови для нормальної роботи російського дипломатичного представництва, його безпеки і недоторканності".

Також повідомляється, що Посольство Росії в Києві направило в МЗС України ноту протесту у зв'язку з інцидентом.

Як повідомляє "Крим. Реалії", біля будівлі посольства Росії в Києві 26 травня відбулась акція "Тризна за загиблими на російсько-українській війні" з нагоди річниці оборони ЗСУ Донецького аеропорту.

Учасники влаштували перформанс "Спалення Кремля": на асфальті підпалили невеликий картонний макет "кремлівської стіни".