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Украинского дипломата вызвали в МИД РФ из-за «сожжения Кремля»

Пятница, 28 мая 2021, 16:11
Украинского дипломата вызвали в МИД РФ из-за «сожжения Кремля»
Фото ua.krymr.com

МИД России вызвал временного поверенного в делах Украины в РФ Василия Покотило из-за акции с "сожжением Кремля" у российского посольства в Киеве 26 мая.

Источник: МИД РФ, "Крым. Реалии"

Дословно: "28 мая в МИД России был вызван Временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации В.И.Покотило, которому был выражен решительный протест в связи с продолжающимися провокационными акциями у Посольства России в Киеве".

Детали: В МИД РФ заявили, что рассматривают акцию "как очередное грубое нарушение Украиной положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года".

Российская сторона потребовала не допускать "подобных акций и обеспечить условия для нормальной работы российского дипломатического представительства, его безопасности и неприкосновенности".

Также сообщается, что Посольство России в Киеве направило в МИД Украины ноту протеста в связи с инцидентом.

Как сообщает "Крым. Реалии", у здания посольства России в Киеве 26 мая состоялась акция "Тризна по погибшим на российско-украинской войне" по случаю годовщины обороны ВСУ Донецкого аэропорта.

Участники устроили перформанс "Сожжение Кремля": на асфальте подожгли небольшой картонный макет "кремлевской стены".

Украинская правда

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Темы: УкраинаРосcия
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