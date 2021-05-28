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Пограничника нашли застреленным в Одесской области

Пятница, 28 мая 2021, 18:00
иллюстративное фото

В отделе пограничной службы в Одесской области нашли застреленным военного-контрактника.

Источник: начальник сектора по вопросам взаимодействия со СМИ Южного регионального управления ГПСУ Константин Кизим в комментарии УП

Детали: Тело военнослужащего обнаружили в отделе Госпогранслужбы в пгт Тарутино 28 мая в 7.50. По предварительным данным, он застрелился из табельного оружия.

По словам Кизима, сформирована группа офицеров для проведения служебного расследования, также предупреждены и проводят следствие правоохранители.

Другие подробности в ГПСУ не разглашают, учитывая тайну следствия.

Напомним: 24 мая в расположении Одесской отдельной авиационной эскадрильи Госпогранслужбы нашли застреленным офицера-пограничника.

Валентина Романенко, УП
Темы: Одесская областьПограничная служба


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