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Стріляв по перехожих із вікна: поліція затримала киянина

П'ятниця, 28 травня 2021, 18:25

Поліцейські затримали киянина, який із вікна квартири стріляв по перехожих із пістолета, минулось без постраждалих. 

Джерело: відділ комунікації поліції Києва 

Деталі: Про інцидент поліцейським повідомили сусіди, які почули постріли із квартири на вулиці Васильківській. 

Правоохоронці, які приїхали на місце, вирішили демонтувати двері помешкання. Після чого вони побачили, що власник квартири встиг забарикадуватись меблями, при цьому погрожував самогубством через що довелось розпочали перемовини. В результаті вдалось припинити дії мешканця Голосіївського району 1991 року народження. 

 
Фото: Нацполіція

Чоловіка затримали, а з місця події слідчі вилучили предмети, схожі на пістолет та гільзи, які направили на експертизу.

Розпочато досудове розслідування за статтею "Хуліганство". Слідчі готують фігуранту повідомлення про підозру та клопотання до суду для обрання запобіжного заходу. Йому загрожує до семи років тюремного ув’язнення. 

Українська правда
Теми: поліціяКиїв


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