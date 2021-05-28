Стрелял по прохожим из окна: полиция задержала киевлянина

Полицейские задержали киевлянина, который с окна квартиры стрелял по прохожим из пистолета, обошлось без пострадавших.

Источник: отдел коммуникации полиции Киева

Детали: Об инциденте полицейским сообщили соседи, которые услышали выстрелы из квартиры по улице Васильковской.

Приехавшие на место правоохранители решили демонтировать дверь помещения. После чего они увидели, что владелец квартиры успел забаррикадироваться мебелью, при этом угрожал самоубийством из-за чего пришлось начать переговоры. В результате удалось прекратить действия жителя Голосеевского района 1991 года рождения.

Фото: Нацполіція

Мужчину задержали, а с места происшествия следователи изъяли предметы, похожие на пистолет и гильзы, которые направили на экспертизу.

Начато досудебное расследование по статье "Хулиганство". Следователи готовят фигуранту сообщение о подозрении и ходатайство в суд для избрания меры пресечения. Ему грозит до семи лет тюремного заключения.