Польща відновила лише один з 10 українських пам’ятників, зруйнованих з 2014 року

Серед 10 українських пам’ятників та місць поховань на території Польщі, щодо яких було скоєно щонайменше 19 актів вандалізму, починаючи з 2014 року, Польща в повній мірі відновила лише один об’єкт.

Про це Інститут національної пам’яті повідомив Радіо Свобода, передає "Європейська правда".

"У повній мірі були усунуті наслідки акту вандалізму у селі Пикуличі, ґміна Перемишль, Перемишльський повіт, Підкарпатське воєводство – з надгробку братської могили вояків УПА було прибрано таблицю образливого змісту, приклеєну невідомими особами", – йдеться у відповіді на запит.

Останній з пам’ятників був пошкоджений цьогоріч у лютому.

Одним із найрезонансніших випадків став інцидент із паплюженням пам’ятника на могилі воякам УПА, що на горі Монастир біля села Верхрата. Гранітний хрест, встановлений там, був облитий фарбою, а надгробну плиту розбили молотом, внаслідок чого вона тріснула на кілька частин.

У жовтні 2020 року президент України Володимир Зеленський під час розмови з польським колегою Анджеєм Дудою висловив сподівання, що польська сторона завершить роботу над відновленням цієї могили. У грудні 2020 року Польща надмогильну плиту відновила, але без списку імен воїнів УПА, які загинули у боях з радянським НКВС.

"Український інститут національної пам’яті вимагає відновити меморіальну плиту з переліком імен загиблих військових УПА на горі Монастир у первинному вигляді. Дотепер надгробна плита не відновлена у первісному вигляді", – повідомили в інституті.

З огляду на проблемне питання відновлення українських пам’яток, на території України наразі не проводяться пошукові земляні роботи на замовлення польської сторони.