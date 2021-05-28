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Польша возобновила только один из 10 украинских памятников, разрушенных с 2014 года

Пятница, 28 мая 2021, 18:28
Польша возобновила только один из 10 украинских памятников, разрушенных с 2014 года

Среди 10 украинских памятников и мест захоронений на территории Польши, в отношении которых было совершено не менее 19 актов вандализма, начиная с 2014 года, Польша в полной мере возобновила только один объект.

Об этом Институт национальной памяти сообщил Радио Свобода, передает "Европейская правда".

"В полной мере были устранены последствия акта вандализма в селе Пикуличи, гмина Перемышль, Перемышльский уезд, Подкарпатское воеводство - с надгробия братской могилы воинов УПА было убрано таблицу оскорбительного содержания, приклеенную неизвестными лицами", - говорится в ответе на запрос.

Последний из памятников был поврежден в этом году в феврале.

Одним из самых резонансных случаев стал инцидент с осквернением памятника на могиле воинам УПА, что на горе Монастыр возле села Верхрата. Гранитный крест, установленный там, был облит краской, а надгробную плиту разбили молотом, в результате чего она треснула на несколько частей.

В октябре 2020 президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с польским коллегой Анджеем Дудой выразил надежду, что польская сторона завершит работу над восстановлением этой могилы. В декабря 2020 года Польша надгробную плиту восстановила, но без списка имен воинов УПА, погибших в боях с советским НКВД.

"Украинский институт национальной памяти требует восстановить мемориальную плиту с перечнем имен погибших военных УПА на горе Монастыр в первоначальном виде. До сих пор надгробная плита не восстановлена ​​в первоначальном виде ", - сообщили в институте.

Учитывая проблемный вопрос восстановления украинских памятников на территории Украины пока не проводятся поисковые земляные работы по заказу польской стороны.

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Темы: ПольшаУкраина
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