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Україна підготувала санкції проти прибічників режиму Лукашенка

П'ятниця, 28 травня 2021, 18:36

Міністерство закордонних справ України підготувало пакет санкцій проти громадян Білорусі, які підтримують режим Александра Лукашенка.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна".

За його словами, підготований пакет уже був переданий на розгляд до Ради національної безпеки і оборони України.

"Сподіваємося, що найближчим часом цей пакет буде розглянуто, і наслідком відповідних рішень стане указ президента (про введення персональних санкцій. – Ред.)", - зазначив Єнін в ефірі телеканалу "Украіна24" в п'ятницю.

Він уточнив, що санкції планується вводити проти тих громадян Білорусі, які "брали участь у фальсифікаціях виборів і репресіях проти своїх співвітчизників".

Нагадаємо, після інциденту з примусовою посадкою рейсу Ryanair у Мінську задля арешту опозиційного блогера разом з низкою інших країн з 26 травня Україна заборонила приймати у своїх аеропортах літаки білоруських авіаперевізників. 

Україна також заборонить пролітати через свій повітряний простір літакам з білоруською реєстрацією з опівночі 29 травня.

Білорусь зі свого боку запровадила режим індивідуального ліцензування на імпорт низки українських товарів.

Про те, як санкції мають вплинути на Білорусь, дивіться у відео "Європейської правди".

Теми: ЛукашенкоБілорусьсанкціїУкраїна


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