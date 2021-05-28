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Україна підготувала санкції проти прибічників режиму Лукашенка

П'ятниця, 28 травня 2021, 18:36
Україна підготувала санкції проти прибічників режиму Лукашенка

Міністерство закордонних справ України підготувало пакет санкцій проти громадян Білорусі, які підтримують режим Александра Лукашенка.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна".

За його словами, підготований пакет уже був переданий на розгляд до Ради національної безпеки і оборони України.

"Сподіваємося, що найближчим часом цей пакет буде розглянуто, і наслідком відповідних рішень стане указ президента (про введення персональних санкцій. – Ред.)", - зазначив Єнін в ефірі телеканалу "Украіна24" в п'ятницю.

Він уточнив, що санкції планується вводити проти тих громадян Білорусі, які "брали участь у фальсифікаціях виборів і репресіях проти своїх співвітчизників".

Нагадаємо, після інциденту з примусовою посадкою рейсу Ryanair у Мінську задля арешту опозиційного блогера разом з низкою інших країн з 26 травня Україна заборонила приймати у своїх аеропортах літаки білоруських авіаперевізників. 

Україна також заборонить пролітати через свій повітряний простір літакам з білоруською реєстрацією з опівночі 29 травня.

Білорусь зі свого боку запровадила режим індивідуального ліцензування на імпорт низки українських товарів.

Про те, як санкції мають вплинути на Білорусь, дивіться у відео "Європейської правди".

"Українська правда" в Threads

Теми: ЛукашенкоБілорусьсанкціїУкраїна
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