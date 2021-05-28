Украина подготовила санкции против сторонников режима Лукашенко

Министерство иностранных дел Украины подготовило пакет санкций против граждан Беларуси, которые поддерживают режим Александра Лукашенко.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина".

По его словам, подготовленеый пакет уже был передан на рассмотрение в Совет национальной безопасности и обороны Украины.

"Надеемся, что в ближайшее время этот пакет будет рассмотрен, и следствием соответствующих решений станет указ президента (о введении персональных санкций. - Ред.)", - отметил Енин в эфире телеканала "Украина24" в пятницу.

Он уточнил, что санкции планируется вводить против тех граждан Беларуси, которые "участвовали в фальсификациях выборов и репрессиях против своих соотечественников".

Напомним, после инцидента с принудительной посадкой рейса Ryanair в Минске для ареста оппозиционного блогера вместе с рядом других стран с 26 мая Украина запретила принимать в своих аэропортах самолеты белорусских авиаперевозчиков.

Украина также запретит пролетать через свое воздушное пространство самолетам с белорусской регистрацией с полуночи 29 мая.

Беларусь со своей стороны ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров.

О том, как санкции должны повлиять на Беларусь, смотрите в видео "Европейской правды".