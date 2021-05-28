На Київщині діє план перехоплення через втечу арештованого із суду

У кількох районах Київщини оголосили проведення спеціальної поліцейської операції через втечу з-під варти у суді заарештованого уродженця Азербайджану.

Джерело: відділ комунікації поліції Київської області

Деталі: Подія трапилась в Ірпінському міському суді. Так, арештований уродженець Азербайджану Мамедсой ( Мамедов ) Афрас Куддасар-Огли втік з-під варти.

Для його пошуку план перехоплення оголосили у Бучанському, Фастівському, Білоцерківському, Вишгородському, Обухівському і Броварському районах області.

Втікачу на вигляд 40-45 років, був одягнений у білу футболку та чорні штани.

Поліція просить повідомити, якщо щось відомо про місцезнаходження чоловіка.