На Київщині діє план перехоплення через втечу арештованого із суду
П'ятниця, 28 травня 2021, 19:27
У кількох районах Київщини оголосили проведення спеціальної поліцейської операції через втечу з-під варти у суді заарештованого уродженця Азербайджану.
Джерело: відділ комунікації поліції Київської області
Деталі: Подія трапилась в Ірпінському міському суді. Так, арештований уродженець Азербайджану Мамедсой ( Мамедов ) Афрас Куддасар-Огли втік з-під варти.
Для його пошуку план перехоплення оголосили у Бучанському, Фастівському, Білоцерківському, Вишгородському, Обухівському і Броварському районах області.
Втікачу на вигляд 40-45 років, був одягнений у білу футболку та чорні штани.
Поліція просить повідомити, якщо щось відомо про місцезнаходження чоловіка.
Українська правда