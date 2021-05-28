На Киевщине действует план перехвата из-за побега арестованного из суда

В нескольких районах Киевщины объявили проведения специальной полицейской операции из-за побега из-под стражи из суда арестованного уроженца Азербайджана.

Источник: отдел коммуникации полиции Киевской области

Детали: Событие произошло в Ирпенском городском суде. Так, арестован уроженец Азербайджана Мамедсой (Мамедов) Афрас Куддасар-Оглы сбежал из-под стражи.

Для его поиска план перехвата объявили в Бучанском, Фастовском, Белоцерковском, Вышгородском, Обуховском и Броварском районах области.

Беглецу на вид 40-45 лет, был одет в белую футболку и черные штаны.

Полиция просит сообщить, если что-то известно о местонахождении мужчины.