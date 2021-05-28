Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Киевщине действует план перехвата из-за побега арестованного из суда

Пятница, 28 мая 2021, 19:27
На Киевщине действует план перехвата из-за побега арестованного из суда

В нескольких районах Киевщины объявили проведения специальной полицейской операции из-за побега из-под стражи из суда арестованного уроженца Азербайджана.

Источник: отдел коммуникации полиции Киевской области

Детали: Событие произошло в Ирпенском городском суде. Так, арестован уроженец Азербайджана Мамедсой (Мамедов) Афрас Куддасар-Оглы сбежал из-под стражи.

Для его поиска план перехвата объявили в Бучанском, Фастовском, Белоцерковском, Вышгородском, Обуховском и Броварском районах области.

Беглецу на вид 40-45 лет, был одет в белую футболку и черные штаны.

 

Полиция просит сообщить, если что-то известно о местонахождении мужчины.

Украинская правда
Темы: полицияКиевская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
полиция
Информацию о сбежавших в ЕС коллаборационистах начали вносить в базу Интерпола
Кабмин назначил главу Нацполиции
В Белой Церкви церковники УПЦ МП отказались покидать собор, есть столкновения
Последние новости
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
Все новости...
Реклама: