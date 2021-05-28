На Киевщине действует план перехвата из-за побега арестованного из суда
Пятница, 28 мая 2021, 19:27
В нескольких районах Киевщины объявили проведения специальной полицейской операции из-за побега из-под стражи из суда арестованного уроженца Азербайджана.
Источник: отдел коммуникации полиции Киевской области
Детали: Событие произошло в Ирпенском городском суде. Так, арестован уроженец Азербайджана Мамедсой (Мамедов) Афрас Куддасар-Оглы сбежал из-под стражи.
Для его поиска план перехвата объявили в Бучанском, Фастовском, Белоцерковском, Вышгородском, Обуховском и Броварском районах области.
Беглецу на вид 40-45 лет, был одет в белую футболку и черные штаны.
Полиция просит сообщить, если что-то известно о местонахождении мужчины.
Украинская правда