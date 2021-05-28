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Україна дозволила Угорщині призначити генконсулів на Закарпатті

П'ятниця, 28 травня 2021, 19:53
Україна дозволила Угорщині призначити генконсулів на Закарпатті

Офіційний Будапешт отримав дозвіл від України провести ротацію своїх генконсулів на Закарпатті після майже піврічних намагань.

Про це розповів "Європейській правді" Дмитро Тужанський, директор Інституту центральноєвропейської стратегії, який ознайомився з документами МЗС України на підтвердження цього рішення.

За його словами, вже незабаром до роботи в Україні приступлять два нові угорські дипломати - генконсул в Ужгороді Йожеф Бочкоі та консул у Берегові Ендре Соліпскі.

Тужанський розповів, що згоду України на виконання консульських функцій Бочкоі та Соліпскі йому підтвердили дипломатичні джерела.

Водночас, за його словами, екзекватури – дозвіл української держави – угорські дипломати отримають вже після свого прибуття до України.

Відомо, що 3 червня в Мукачеві відбудеться урочисте відкриття Угорського Дому імені Міхая Мункачі, на якому будуть присутні нові консули, а також керуючий адміністрацією прем'єр-міністра Віктора Орбана Гуйяш.

Дипломатична процедура з ротації угорських консулів затягнулась на пів року.  Детальніше про це у тексті: Конфлікт надовго: чи можливо зупинити протистояння України та Угорщини

"Українська правда" у Threads

Теми: УгорщинаМЗС
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