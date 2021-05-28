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Україна дозволила Угорщині призначити генконсулів на Закарпатті

П'ятниця, 28 травня 2021, 19:53

Офіційний Будапешт отримав дозвіл від України провести ротацію своїх генконсулів на Закарпатті після майже піврічних намагань.

Про це розповів "Європейській правді" Дмитро Тужанський, директор Інституту центральноєвропейської стратегії, який ознайомився з документами МЗС України на підтвердження цього рішення.

За його словами, вже незабаром до роботи в Україні приступлять два нові угорські дипломати - генконсул в Ужгороді Йожеф Бочкоі та консул у Берегові Ендре Соліпскі.

Тужанський розповів, що згоду України на виконання консульських функцій Бочкоі та Соліпскі йому підтвердили дипломатичні джерела.

Водночас, за його словами, екзекватури – дозвіл української держави – угорські дипломати отримають вже після свого прибуття до України.

Відомо, що 3 червня в Мукачеві відбудеться урочисте відкриття Угорського Дому імені Міхая Мункачі, на якому будуть присутні нові консули, а також керуючий адміністрацією прем'єр-міністра Віктора Орбана Гуйяш.

Дипломатична процедура з ротації угорських консулів затягнулась на пів року.  Детальніше про це у тексті: Конфлікт надовго: чи можливо зупинити протистояння України та Угорщини

Теми: УгорщинаМЗС


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