Украина разрешила Венгрии назначить генконсулов на Закарпатье
Официальный Будапешт получил разрешение от Украины провести ротацию своих генконсулов на Закарпатье после почти полугодовых попыток.
Об этом рассказал "Европейской правде" Дмитрий Тужанский, директор Института центрально стратегии, который ознакомился с документами МИД Украины в подтверждение этого решения.
По его словам, уже вскоре к работе в Украине приступят два новых венгерских дипломата - генконсул в Ужгороде Йожеф Бочкои и консул в Берегово Эндре Солипски.
Тужанский рассказал, что согласие Украины на выполнение консульских функций бочкой и Солипски ему подтвердили четыре источника.
Однако, по его словам, экзекватуры - разрешение украинского государства - венгерские дипломаты получат уже после своего прибытия в Украину.
Известно, что 3 июня в Мукачево состоится торжественное открытие Венгерского Дома имени Михая Мункачи, на котором будут присутствовать новые консулы, а также управляющий администрацией премьер-министра Виктора Орбана Гуйяш.
Дипломатическая процедура по ротации венгерских консулов затянулась на полгода. Подробнее об этом в тексте: Конфликт надолго: возможно ли остановить противостояние Украины и Венгрии