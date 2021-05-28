Президент призначив стипендії дітям вбитих журналістів

Президент Володимир Зеленський призначив стипендії дітям загиблих журналістів В'ячеслава Веремія та Дмитра Лабуткіна.

Джерело: указ президента

Деталі: Вказується, що стипендії призначені дітям журналістів, які загинули у зв’язку з виконанням професійних обов'язків.

Зокрема, стипендію президента призначили Максиму Веремію (2009 року народження) – синові журналіста В'ячеслава Веремія, який загинув під час Революції Гідності в лютому 2014-го.

Також стипендію отримала донька загиблого на Донбасі журналіста Дмитра Лабуткіна – Кіра (2010 року народження). Її батько помер внаслідок ворожого обстрілу біля Дебальцевого Донецької області у лютому 2015 року.

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