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Президент призначив стипендії дітям вбитих журналістів

П'ятниця, 28 травня 2021, 21:28

Президент Володимир Зеленський призначив стипендії дітям загиблих журналістів В'ячеслава Веремія та Дмитра Лабуткіна.

Джерело: указ президента 

Деталі: Вказується, що стипендії призначені дітям журналістів, які загинули у зв’язку з виконанням професійних обов'язків. 

Зокрема, стипендію президента призначили Максиму Веремію (2009 року народження) – синові журналіста В'ячеслава Веремія, який загинув під час Революції Гідності в лютому 2014-го. 

Також стипендію отримала донька загиблого на Донбасі журналіста Дмитра Лабуткіна – Кіра (2010 року народження). Її батько помер внаслідок ворожого обстрілу біля Дебальцевого Донецької області у лютому 2015 року. 

Нагадаємо:

  • 19 лютого 2014 року у Лікарні швидкої допомоги помер журналіст газети "Вести" В'ячеслав Веремій, який отримав поранення після зіткнення з "тітушками".
  • Журналіст Дмитро Лабуткін у лютому 2015 року загинув під час виходу українських військових із Дебальцево. 

Українська правда
Теми: ЗМІЗеленський


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