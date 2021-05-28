Президент призначив стипендії дітям вбитих журналістів
П'ятниця, 28 травня 2021, 21:28
Президент Володимир Зеленський призначив стипендії дітям загиблих журналістів В'ячеслава Веремія та Дмитра Лабуткіна.
Джерело: указ президента
Деталі: Вказується, що стипендії призначені дітям журналістів, які загинули у зв’язку з виконанням професійних обов'язків.
Зокрема, стипендію президента призначили Максиму Веремію (2009 року народження) – синові журналіста В'ячеслава Веремія, який загинув під час Революції Гідності в лютому 2014-го.
Також стипендію отримала донька загиблого на Донбасі журналіста Дмитра Лабуткіна – Кіра (2010 року народження). Її батько помер внаслідок ворожого обстрілу біля Дебальцевого Донецької області у лютому 2015 року.
Нагадаємо:
- 19 лютого 2014 року у Лікарні швидкої допомоги помер журналіст газети "Вести" В'ячеслав Веремій, який отримав поранення після зіткнення з "тітушками".
- Журналіст Дмитро Лабуткін у лютому 2015 року загинув під час виходу українських військових із Дебальцево.
Українська правда