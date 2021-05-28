Президент назначил стипендии детям убитых журналистов
Пятница, 28 мая 2021, 21:28
Президент Владимир Зеленский назначил стипендии детям погибших журналистов Вячеслава Веремия и Дмитрия Лабуткина.
Источник: указ президента
Детали: Указывается, что стипендии предназначены детям журналистов, погибших в связи с выполнением профессиональных обязанностей.
В частности, стипендию президента назначили Максиму Веремию (2009 года рождения) – сыну журналиста Вячеслава Веремия, который погиб во время Революции Достоинства в феврале 2014-го.
Также стипендию получила дочь погибшего на Донбассе журналиста Дмитрия Лабуткина – Кира (2010 года рождения). Ее отец умер в результате вражеского обстрела у Дебальцево Донецкой области в феврале 2015 года.
Напомним:
- 19 февраля 2014 года в Больнице скорой помощи скончался журналист газеты "Вести" Вячеслав Веремий, который получил смертельное ранение после столкновения с "титушками".
- Журналист Дмитрий Лабуткина в феврале 2015 погиб во время выхода украинских военных из Дебальцево.
Украинская правда