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Президент назначил стипендии детям убитых журналистов

Пятница, 28 мая 2021, 21:28
Президент назначил стипендии детям убитых журналистов

Президент Владимир Зеленский назначил стипендии детям погибших журналистов Вячеслава Веремия и Дмитрия Лабуткина.

Источник: указ президента

Детали: Указывается, что стипендии предназначены детям журналистов, погибших в связи с выполнением профессиональных обязанностей.

В частности, стипендию президента назначили Максиму Веремию (2009 года рождения) – сыну журналиста Вячеслава Веремия, который погиб во время Революции Достоинства в феврале 2014-го.

Также стипендию получила дочь погибшего на Донбассе журналиста Дмитрия Лабуткина – Кира (2010 года рождения). Ее отец умер в результате вражеского обстрела у Дебальцево Донецкой области в феврале 2015 года.

Напомним:

  • 19 февраля 2014 года в Больнице скорой помощи скончался журналист газеты "Вести" Вячеслав Веремий, который получил смертельное ранение после столкновения с "титушками".
  • Журналист Дмитрий Лабуткина в феврале 2015 погиб во время выхода украинских военных из Дебальцево.

Украинская правда

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Темы: СМИЗеленский
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