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Колишній головний розвідник України Гвоздь загинув у Єгипті

П'ятниця, 28 травня 2021, 23:31
Колишній головний розвідник України Гвоздь загинув у Єгипті

У Міністерстві закордонних справ підтвердили загибель колишнього голови Служби зовнішньої розвідки України Віктора Гвоздя на курорті в Єгипті. 

Джерело: заступник міністра закордонних справ Євген Єнін в ефірі "Україна 24"

Пряма мова: "На превеликий жаль, мені стало відомо одразу після констатації вже самого факту смерті екскерівника Служби зовнішньої розвідки пана Гвоздя". 

Деталі: За словами Єніна, дипломати перебувають у контакті із єгипетськими колегами для встановлення офіційних фактів і причин смерті. За попередньою інформацією, Гвоздь займався дайвінгом та пірнав на глибину в 40 метрів, після чого йому стало погано. Врятувати колишнього розвідника не вдалось. 

Довідка: Віктор Гвоздь очолював Службу зовнішньої розвідки із 2014 по 2016 рік. До цього був Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України з 2008 по 2010 рік. Був науковцем та знав кілька мов, був членом делегації України в Раді безпеки ООН. Йому було 62 роки.

Українська правда

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Теми: розвідка
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