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Бывший главный разведчик Украины Гвоздь погиб в Египте

Пятница, 28 мая 2021, 23:31

В Министерстве иностранных дел подтвердили гибель бывшего главы Службы внешней разведки Украины Виктора Гвоздя на курорте в Египте.

Источник: заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в эфире "Украина 24"

Прямая речь: "К большому сожалению, мне стало известно сразу после констатации уже самого факта смерти экс-руководителя Службы внешней разведки г-на Гвоздя".

Детали: По словам Енина, дипломаты находятся в контакте с египетскими коллегами для установления официальных фактов и причин смерти. По предварительной информации, Гвоздь занимался дайвингом и нырял на глубину в 40 метров, после чего ему стало плохо. Спасти бывшего разведчика не удалось.

Справка: Виктор Гвоздь возглавлял Службу внешней разведки с 2014 по 2016 год. До этого был Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины с 2008 по 2010 год. Занимался наукой и знал несколько языков, был членом делегации Украины в Совете безопасности ООН. Ему было 62 года.

Украинская правда
Темы: разведка


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