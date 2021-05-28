У Львові збудують перший крематорій

У Львові після довгий суперечок вирішили будувати перший крематорій.

Джерело: міський голова Львова Андрій Садовий у Facebook

Пряма мова: "У Львові буде крематорій. Я вважаю, що у 2021 році ми не можемо взагалі дискутувати, чи має право людина бути кремованою. Це дуже особисте рішення і вибір кожного. Підготовка до будівництва вже триває. Крематорій буде розташований біля Голосківського кладовища".

Деталі: Мер обіцяє, що у червні буде оголошений архітектурний конкурс для того, щоб знайти найкращий варіант для реалізації цього проекту.

Садовий нагадав, що львів'яни зареєстрували петицію за будівництво крематорію, але робота вже почалась.