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У Львові збудують перший крематорій

П'ятниця, 28 травня 2021, 23:47

У Львові після довгий суперечок вирішили будувати перший крематорій.

Джерело: міський голова Львова Андрій Садовий у Facebook

Пряма мова: "У Львові буде крематорій. Я вважаю, що у 2021 році ми не можемо взагалі дискутувати, чи має право людина бути кремованою. Це дуже особисте рішення і вибір кожного. Підготовка до будівництва вже триває. Крематорій буде розташований біля Голосківського кладовища".

Деталі: Мер обіцяє, що у червні буде оголошений архітектурний конкурс для того, щоб знайти найкращий варіант для реалізації цього проекту.

Садовий нагадав, що львів'яни зареєстрували петицію за будівництво крематорію, але робота вже почалась. 

Українська правда

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Теми: Львів
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