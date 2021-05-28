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У Львові збудують перший крематорій

П'ятниця, 28 травня 2021, 23:47

У Львові після довгий суперечок вирішили будувати перший крематорій.

Джерело: міський голова Львова Андрій Садовий у Facebook

Пряма мова: "У Львові буде крематорій. Я вважаю, що у 2021 році ми не можемо взагалі дискутувати, чи має право людина бути кремованою. Це дуже особисте рішення і вибір кожного. Підготовка до будівництва вже триває. Крематорій буде розташований біля Голосківського кладовища".

Деталі: Мер обіцяє, що у червні буде оголошений архітектурний конкурс для того, щоб знайти найкращий варіант для реалізації цього проекту.

Садовий нагадав, що львів'яни зареєстрували петицію за будівництво крематорію, але робота вже почалась. 

Українська правда
Теми: Львів


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