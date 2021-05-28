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Во Львове построят первый крематорий

Пятница, 28 мая 2021, 23:47

Во Львове после долгих споров решили строить первый крематорий.

Источник: городской председатель Львова Андрей Садовый в Facebook

Прямая речь: "Во Львове будет крематорий. Я считаю, что в 2021 году мы не можем вообще дискутировать, имеет ли право человек быть кремирован. Это очень личное решение и выбор каждого. Подготовка к строительству уже идет. Крематорий будет расположен у Голосковского кладбища".

Детали: Мэр обещает, что в июне будет объявлен архитектурный конкурс для того, чтобы найти лучший вариант для реализации этого проекта.

Садовый напомнил, что львовяне зарегистрировали петицию за строительство крематория, но работа уже началась.

Украинская правда
Темы: Львов


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