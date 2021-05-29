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Байден представив проєкт бюджету США на наступний рік у розмірі $6 трильйонів

Субота, 29 травня 2021, 00:34
Байден представив проєкт бюджету США на наступний рік у розмірі $6 трильйонів

Президент Сполучених Штатів Джо Байден представив проєкт федерального бюджету на 2022 фінансовий рік зі збільшенням державних витрат до $6 трлн.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на Білий дім

Дослівно: "Бюджет інвестує безпосередньо в американських громадян і зміцнить економіку нашої країни, поліпшить наше фінансове здоров'я у довгостроковій перспективі".

Деталі: Проєкт бюджету, серед іншого, об'єднує великі ініціативи, про які оголосив американський президент: "План підтримки американських сімей" вартістю $1,8 трлн і "Американський план зайнятості" вартістю $2,3 трлн, а також $1,5 трлн на дискреційні витрати.

Таким чином, разом із програмами, які не вимагають щорічного затвердження, бюджет на 2022 фінансовий рік зажадає $6 трлн, де великі інвестиції будуть спрямовані в освіту, охорону здоров'я, науку та інфраструктуру.

"Країна була ослаблена десятиліттями недостатнього інвестування в ці галузі, обмежені бюджетними лімітами", – заявила в п'ятницю виконуюча обов'язки директора офісу управління та бюджету Шоланда Янг.

Адміністрація Байдена вважає, що плановане підвищення податків для корпорацій і заможних людей забезпечить бюджету достатні доходи, щоб компенсувати зростання витрат протягом наступних 15 років.

Теми: СШАБайденбюджет
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