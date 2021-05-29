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Байден представил бюджет США на следующий год в размере $ 6 триллионов

Суббота, 29 мая 2021, 00:34

Президент Соединенных Штатов Джо Байден представил проект федерального бюджета на 2022 финансовый год с увеличением государственных расходов до $ 6 трлн.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Белый дом

Дословно: "Бюджет инвестирует непосредственно в американских граждан и укрепит экономику нашей страны, улучшит наше финансовое здоровье в долгосрочной перспективе".

Детали: Проект бюджета, в том числе, объединяет крупные инициативы, о которых объявил американский президент: "План поддержки американских семей" стоимостью $ 1,8 трлн и "Американский план занятости" стоимостью $ 2,3 трлн, а также $ 1,5 трлн на дискреционные расходы.

Таким образом, вместе с программами, которые не требуют ежегодного утверждения, бюджет на 2022 финансовый год потребует $ 6 трлн, где большие инвестиции будут направлены в образование, здравоохранение, науку и инфраструктуру.

"Страна была ослаблена десятилетиями недостаточного инвестирования в эти области, ограниченные бюджетными лимитами", - заявила в пятницу исполняющая обязанности директора офиса управления и бюджета Шоланда Янг.

Администрация Байдена считает, что планируемое повышение налогов для корпораций и богатых людей обеспечит бюджету достаточные доходы, чтобы компенсировать рост расходов в течение следующих 15 лет.

Темы: СШАБайденбюджет


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