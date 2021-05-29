ЕМА дозволило вакцинувати підлітків 12-15 років BioNTech/Pfizer

Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) дало дозвіл на щеплення підлітків віком 12-15 років вакциною Comirnaty (BioNTech/Pfizer).

Джерело: Пресслужба ЕМА

Деталі: У дослідженні ефективності Comirnaty (BioNTech/Pfizer) на дітей брали участь 2260 підлітків віком від 12 до 15 років.

Дослідження було проведене відповідно до плану педіатричного комітету EMA.

Раніше ця вакцина була схвалена для дорослих та підлітків віком від 16 років.

Нагадаємо: Раніше вакцину від коронавірусу COMIRNATY, розроблену компаніями BioNTech та Pfizer, подали на розгляд європейського регулятора для отримання дозволу на використання у ЄС для дітей віком 12-15 років.

У Німеччині підлітків віком від 12 до 16 років записуватимуть на вакцинацію проти COVID-19 після 7 червня.