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ЕМА позволило вакцинировать подростков 12-15 лет BioNTech/Pfizer

Суббота, 29 мая 2021, 01:12

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) дало разрешение на вакцинацию подростков в возрасте 12-15 лет вакциной Comirnaty (BioNTech / Pfizer).

Источник: Пресс-служба ЕМА

Детали: В исследовании эффективности Comirnaty (BioNTech / Pfizer) на детей участвовали 2260 подростков в возрасте от 12 до 15 лет.

Исследование было проведено в соответствии с планом педиатрического комитета EMA.

Ранее эта вакцина была одобрена для взрослых и подростков в возрасте от 16 лет.

Напомним: Вакцину от коронавируса COMIRNATY, разработанную компаниями BioNTech и Pfizer, подали на рассмотрение европейского регулятора для получения разрешения на использование в ЕС для детей 12-15 лет.

В Германии подростков в возрасте от 12 до 16 лет будут записывать на вакцинацию против COVID-19 после 7 июня.

Украинская правда
Темы: детивакцинация


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