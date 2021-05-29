У Франції виявили зараження рідкісним штамом коронавірусу з новою мутацією
Субота, 29 травня 2021, 04:12
На заході Франції виявили новий кластер (скупчення або група людей, що мають спільні джерела зараження) рідкісного варіанту коронавірусу.
Джерело: DW
Деталі: До 27 травня було підтверджено 37 випадків інфікування, більшість з них – в комуні Ньор.
Йдеться про той же різновид вірусу, спалах якого було зафіксовано минулого тижня в Бордо, поки неясно, чи є зв'язок між цими двома кластерами.
Штам під назвою 20I / 484Q – споріднений британському варіанту SARS-CoV-2, однак володіє ще однією новою мутацією (E484Q).
Нагадаємо: У столичному регіоні Франції в березні виявили штам коронавірусу з новими змінами, які можуть зробити його більш заразним і зменшити чутливість до вакцин.