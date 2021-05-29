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У Франції виявили зараження рідкісним штамом коронавірусу з новою мутацією

Субота, 29 травня 2021, 04:12
У Франції виявили зараження рідкісним штамом коронавірусу з новою мутацією

На заході Франції виявили новий кластер (скупчення або група людей, що мають спільні джерела зараження) рідкісного варіанту коронавірусу.

Джерело: DW

Деталі: До 27 травня було підтверджено 37 випадків інфікування, більшість з них – в комуні Ньор.

Йдеться про той же різновид вірусу, спалах якого було зафіксовано минулого тижня в Бордо, поки неясно, чи є зв'язок між цими двома кластерами.

Штам під назвою 20I / 484Q – споріднений британському варіанту SARS-CoV-2, однак володіє ще однією новою мутацією (E484Q).

Нагадаємо: У столичному регіоні Франції в березні виявили штам коронавірусу з новими змінами, які можуть зробити його більш заразним і зменшити чутливість до вакцин.

"Українська правда" в Threads

Теми: Франціякоронавірус
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