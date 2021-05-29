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Во Франции обнаружили заражения редким штаммом коронавируса с новой мутацией

Суббота, 29 мая 2021, 04:12

На западе Франции обнаружили новый кластер (скопление или группа людей, имеющих общие источники заражения) редкого варианта коронавируса.

Источник: DW

Детали: До 27 мая было подтверждено 37 случаев инфицирования, большинство из них – в коммуне Ньор.

Речь идет о той же разновидности вируса, вспышка которого была зафиксирована на прошлой неделе в Бордо, пока неясно, есть ли связь между этими двумя кластерами.

Штамм под названием 20I / 484Q – родственный британскому варианту SARS-CoV-2, однако обладает еще одной новой мутацией (E484Q).

Напомним: В столичном регионе Франции обнаружили штамм коронавируса с новым изменениями, которые могли сделать его более заразным и уменьшить чувствительность к вакцинам.

Темы: Франциякоронавирус


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