В Австрії від коронавірусу вакцинували майже половину дорослого населення

Першою дозою вакцини від коронавірусу в Австрії щепили близько 3,5 млн осіб, тобто майже половину від кількості населення, яке може бути вакциноване.

Джерело: Федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Ми маємо позитивний розвиток ситуації у сфері вакцинації: 3,5 млн осіб в Австрії вже отримали першу дозу вакцини.

Це означає, що майже половина населення Австрії, яке може бути вакциновано, наразі вже отримали першу дозу. І це – понад половина тих, хто хотів би отримати щеплення".

Деталі: За словами канцлера, це означає, що ситуація – хороша і перспективна.

Що стосується поширення коронавірусної інфекції, то тут також в усіх сферах спостерігається позитивний розвиток ситуації.

За словами Курца, кількість нових випадків зараження в країні спадає, протягом минулої доби було менш як 500 нових випадків.

Згідно з даними австрійського МОЗ, наразі другу дозу вакцини отримали вже майже 1,4 млн осіб (18,5%).

Станом на 28 травня в країну було поставлено вже понад 5 млн доз вакцини від коронавірусу.

Чисельність населення Австрії, яке може бути вакциновано (старше 16 років) – 7,5 млн осіб.