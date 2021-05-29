В Австрии от коронавируса вакцинировали почти половину взрослого населения

Первой дозой вакцины от коронавируса в Австрии прививали около 3, 5 млн человек, то есть почти половину от количества населения, которое может быть вакцинировано.

Источник: Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Мы имеем позитивное развитие ситуации в сфере вакцинации: 3, 5 млн человек в Австрии уже получили первую дозу вакцины.

Это означает, что почти половина населения Австрии, которое может быть вакцинировано, сейчас уже получило первую дозу. И это - более половины тех, кто хотел бы получить прививки".

Детали: По словам канцлера, это означает, что ситуация – хорошая и перпективная.

Что касается распространения коронавирусной инфекции, то здесь также во всех сферах наблюдается позитивное развитие ситуации.

По словам Курца, количество новых случаев заражения в стране приходит, за прошедшие сутки было менее 500 новых случаев.

Согласно данным австрийского Минздрава, сейчас вторую дозу вакцины получили уже почти 1,4 млн человек (18,5%).

По состоянию на 28 мая в страну было поставлено уже более 5 млн доз вакцины от коронавируса.

Численность населения Австрии, которое может быть вакцинированы (старше 16 лет) – 7,5 млн человек.