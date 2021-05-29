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ДСНС попереджає про грози, град і шквали

Субота, 29 травня 2021, 09:30
ДСНС попереджає про грози, град і шквали

ДСНС попереджає про погіршення погодних умов в Україні: грози, град та шквали.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "За даними УкрГідрометцентру, 29 травня грози.

Вдень у більшості південних, центральних, Сумській та Харківській областях значний дощ, місцями град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

У Києві та Київській області 29 травня грози (I рівень небезпечності, жовтий)".

Деталі: Крім того, 29 травня у більшості районів Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Тернопільської областей та в Криму надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Українська правда

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Теми: погодаДСНС
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