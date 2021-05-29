Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

ДСНС попереджає про грози, град і шквали

Субота, 29 травня 2021, 09:30

ДСНС попереджає про погіршення погодних умов в Україні: грози, град та шквали.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "За даними УкрГідрометцентру, 29 травня грози.

Вдень у більшості південних, центральних, Сумській та Харківській областях значний дощ, місцями град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

У Києві та Київській області 29 травня грози (I рівень небезпечності, жовтий)".

Деталі: Крім того, 29 травня у більшості районів Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Тернопільської областей та в Криму надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Українська правда
Теми: погодаДСНС


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоУ МВЦ в Києві почали вакцинувати записаних через "Дію"

На Луганщині викрили бойовика "ЛНР": розчарувався й повернувся

Зеленський просить уряд змінити закон про запобігання корупції

відеоКолишнього гравця "Шахтаря" затримали за п'яне водіння – ЗМІ

Україна частково вакцинувала від коронавірусу перший мільйон людей

COVID в Україні: більше 3 тисяч нових випадків і 10 тисяч одужань

Усі новини...
погода
На вихідні українців збадьорить похолодання
Українців попереджають про погіршення погоди
Останні дні травня будуть з дощем, градом і грозами
Останні новини
12:42
У Польщі повністю щепили від COVID-19 понад 6,3 млн людей
12:28
фотоУ МВЦ в Києві почали вакцинувати записаних через "Дію"
12:04
На Луганщині викрили бойовика "ЛНР": розчарувався й повернувся
11:56
Франція опирається планам зі збільшення бюджету НАТО – ЗМІ
11:21
Запаси газу в Європі знизилися до рекордного показника
10:57
Зеленський просить уряд змінити закон про запобігання корупції
10:10
відеоКолишнього гравця "Шахтаря" затримали за п'яне водіння – ЗМІ
09:30
ДСНС попереджає про грози, град і шквали
08:48
Україна частково вакцинувала від коронавірусу перший мільйон людей
08:23
COVID в Україні: більше 3 тисяч нових випадків і 10 тисяч одужань
Усі новини...