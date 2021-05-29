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ГСЧС предупреждает о грозах, граде и шквалах

Суббота, 29 мая 2021, 09:30
ГСЧС предупреждает о грозах, граде и шквалах

ГСЧС предупреждает об ухудшении погодных условий в Украине: грозах, граде и шквалах.

Источник: ГСЧС

Дословно: "По данным УкрГидрометцентра, 29 мая грозы.

Днем в большинстве южных, центральных, Сумской и Харьковской областях значительный дождь, местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

В Киеве и Киевской области 29 мая грозы (I уровень опасности, желтый)".

Детали: Кроме того, 29 мая в большинстве районов Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Тернопольской областей и в Крыму чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Украинская правда

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Темы: погодаГСЧС
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