ГСЧС предупреждает о грозах, граде и шквалах
Суббота, 29 мая 2021, 09:30
ГСЧС предупреждает об ухудшении погодных условий в Украине: грозах, граде и шквалах.
Источник: ГСЧС
Дословно: "По данным УкрГидрометцентра, 29 мая грозы.
Днем в большинстве южных, центральных, Сумской и Харьковской областях значительный дождь, местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
В Киеве и Киевской области 29 мая грозы (I уровень опасности, желтый)".
Детали: Кроме того, 29 мая в большинстве районов Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Тернопольской областей и в Крыму чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Украинская правда