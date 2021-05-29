Колишнього гравця "Шахтаря" затримали за п'яне водіння – ЗМІ
Колишнього гравця ФК Шахтар та збірної України В'ячеслава Шевчука з ознаками алкогольного сп'яніння затримали у Києві патрульні поліцейські.
Джерело: Київ оперативний, Sport.ua
Деталі: За інформацією "Києва оперативного", Шевчука зупинили на Печерську, коли той їхав на своєму Porsche.
Як видно з опублікованого відео, при затриманні він кричав та поводився неадекватно.
Як повідомляє Sport.ua, у п'ятницю ввечері Шевчук брав участь у святкуванні 85-річчя "Шахтаря". Очевидно, екс-футболіст "гірників" повертався з цього заходу.
Шевчук потрапив на відео святкування, викладене в stories Instagram журналістом Романом Бебехом.
Зазначається, що після інциденту Бебех видалив з Instagram кілька stories, на яких Шевчук поводився неадекватно та робив різкі вислови.
Патрульна поліція наразі не повідомляє про інцидент.