Колишнього гравця "Шахтаря" затримали за п'яне водіння – ЗМІ

Колишнього гравця ФК Шахтар та збірної України В'ячеслава Шевчука з ознаками алкогольного сп'яніння затримали у Києві патрульні поліцейські.

Джерело: Київ оперативний, Sport.ua

Деталі: За інформацією "Києва оперативного", Шевчука зупинили на Печерську, коли той їхав на своєму Porsche.

Як видно з опублікованого відео, при затриманні він кричав та поводився неадекватно.

Як повідомляє Sport.ua, у п'ятницю ввечері Шевчук брав участь у святкуванні 85-річчя "Шахтаря". Очевидно, екс-футболіст "гірників" повертався з цього заходу.

Шевчук потрапив на відео святкування, викладене в stories Instagram журналістом Романом Бебехом.

Зазначається, що після інциденту Бебех видалив з Instagram кілька stories, на яких Шевчук поводився неадекватно та робив різкі вислови.

Патрульна поліція наразі не повідомляє про інцидент.