Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Колишнього гравця "Шахтаря" затримали за п'яне водіння – ЗМІ

Субота, 29 травня 2021, 10:10
фото: Олександр Приходько

Колишнього гравця ФК Шахтар та збірної України В'ячеслава Шевчука з ознаками алкогольного сп'яніння затримали у Києві патрульні поліцейські.

Джерело: Київ оперативний, Sport.ua

Деталі: За інформацією "Києва оперативного", Шевчука зупинили на Печерську, коли той їхав на своєму Porsche.

Як видно з опублікованого відео, при затриманні він кричав та поводився неадекватно.

Як повідомляє Sport.ua, у п'ятницю ввечері Шевчук брав участь у святкуванні 85-річчя "Шахтаря". Очевидно, екс-футболіст "гірників" повертався з цього заходу.

Шевчук потрапив на відео святкування, викладене в stories Instagram журналістом Романом Бебехом.

Зазначається, що після інциденту Бебех видалив з Instagram кілька stories, на яких Шевчук поводився неадекватно та робив різкі вислови.

Патрульна поліція наразі не повідомляє про інцидент.

Теми: футболполіція


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото, відеоСумчанин незаконно приніс із Росії військове обладнання

У Білорусі велосипедиста можуть посадити на 2 роки за футболку з диктатором

фотоУ МВЦ в Києві почали вакцинувати записаних через "Дію"

На Луганщині викрили бойовика "ЛНР": розчарувався й повернувся

Зеленський просить уряд змінити закон про запобігання корупції

відеоКолишнього гравця "Шахтаря" затримали за п'яне водіння – ЗМІ

Усі новини...
футбол
Іспанська команда виграла Лігу Європи
В УЄФА почали дисциплінарне провадження проти клубів, що залишилися в Суперлізі
"Шахтар" отримав нового тренера
Останні новини
14:52
Колишні політв’язні Кремля хочуть зустрітися з Зеленським
14:45
Укрнафта знизила видобуток нафти і газу
14:19
Air France відновила рейси до Москви після триденної перерви
13:51
фото, відеоСумчанин незаконно приніс із Росії військове обладнання
13:39
У Нідерландах оголосили про кінець локдауну
13:34
У Білорусі велосипедиста можуть посадити на 2 роки за футболку з диктатором
13:04
Зеленський підписав закон, що дозволить ФОПам надавати готельні послуги
12:57
Коронавірус у Києві: 377 нових хворих і 6 смертей
12:42
У Польщі повністю щепили від COVID-19 понад 6,3 млн людей
12:28
фотоУ МВЦ в Києві почали вакцинувати записаних через "Дію"
Усі новини...