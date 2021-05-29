Бывшего игрока "Шахтера" задержали за пьяное вождение – СМИ

Бывшего игрока ФК "Шахтер" и сборной Украины Вячеслава Шевчука с признаками алкогольного опьянения задержали в Киеве патрульные полицейские.

Источник: Киев оперативный, Sport.ua

Детали: По информации "Киева оперативного", Шевчука остановили на Печерске, когда тот ехал на своем Porsche.

Как видно из опубликованного видео, при задержании он кричал и вел себя неадекватно.

Как сообщает Sport.ua, в пятницу вечером Шевчук участвовал в праздновании 85-летия "Шахтера". Очевидно, экс-футболист "горняков" возвращался с этого мероприятия.

Шевчук попал на видео празднования, выложенное в stories Instagram журналистом Романом Бебехом.

Отмечается, что после инцидента Бебех удалил с Instagram несколько stories, на которых Шевчук вел себя неадекватно и делал резкие высказывания.

Патрульная полиция пока не сообщает об инциденте.