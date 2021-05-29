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Зеленський просить уряд змінити закон про запобігання корупції

Субота, 29 травня 2021, 10:57
Зеленський просить уряд змінити закон про запобігання корупції
фото Дмитра Ларіна, УП

Президент Володимир Зеленський звернувся до уряду щодо необхідності вдосконалення окремих положень закону "Про запобігання корупції".

Джерело: пресслужба президента

Деталі: Зеленський спрямував листа до прем’єрміністра Дениса Шмигаля, в якому закликав уряд невідкладно підготувати та внести до Верховної Ради проєкт змін до закону "Про запобігання корупції" з метою підвищення прозорості процедури декларування.

Зокрема, він акцентує увагу на необхідності чіткого визначення строку, протягом якого щодо посадовця після його призначення чи обрання не діятимуть обмеження стосовно припинення підприємницької діяльності або припинення його повноважень у складі правління, наглядових рад компаній.

Крім того, на думку президента, має бути відновлено тридцятиденний період, протягом якого посадові особи зобов’язані передати в управління інших осіб належні їм підприємства та корпоративні права.

Також потребує уточнення положення про те, що вимоги стосовно передачі в управління іншій особі не застосовуються саме в частині акцій акціонерного товариства сукупною номінальною вартістю не більше 0,25 прожиткового мінімуму, в якому особа призначена чи обрана на посаду, та які сукупно не перевищують 5% голосуючих акцій АТ, зазначає президент у листі.

Зеленський наголошує на необхідності обов'язкового декларування операцій з купівлі/продажу іноземної валюти суб’єктів декларування або членів їхніх сімей, якщо сума перевищує 50 прожиткових мінімумів.

Президент також виступає за відновлення обов'язкової повної перевірки декларацій осіб, які обіймають посади радника або помічника голови Верховної Ради, та проведення спеціальної перевірки претендентів на ці посади.

Разом з тим, Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення окремих аспектів декларування", який Верховна Рада ухвалила 29 квітня.

Закон удосконалює кампанію антикорупційного декларування особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поточного року.

Зокрема, документ впроваджує нижню межу в 0,25 прожиткового мінімуму, до якої не здійснюється передача в управління цінних паперів акціонерного товариства (АТ).

Крім того, закон виводить з-під декларування номери рахунків, на яких зберігаються некомпенсовані заощадження Ощадного банку СРСР, та операції з обміну валют. Такі операції також не потребують подачі повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.

Довідка: Закон України "Про запобігання корупції" був прийнятий 14 жовтня 2014 року і введений у дію 26 квітня 2015 року.

17 жовтня 2019 року Верховна Рада підтримала зміни до закону про запобігання корупції щодо викривачів корупції.

Теми: ЗеленськийКабінет міністрівВерховна Радакорупція
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