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Зеленский просит Шмыгаля изменить закон о предотвращении коррупции

Суббота, 29 мая 2021, 10:57
Зеленский просит Шмыгаля изменить закон о предотвращении коррупции
фото Дмитрия Ларина, УП

Президент Владимир Зеленский обратился к правительству о необходимости совершенствования отдельных положений закона "О предотвращении коррупции".

Источник: пресс-служба президента

Детали: Зеленский направил письмо премьер-министру Денису Шмыгалю, в котором призвал правительство безотлагательно подготовить и внести в Верховную Раду проект изменений к закону "О предотвращении коррупции" с целью повышения прозрачности процедуры декларирования.

В частности, он акцентирует внимание на необходимости четкого определения срока, в течение которого в отношении чиновника после его назначения или избрания не будут действовать ограничения относительно прекращения предпринимательской деятельности или прекращении его полномочий в составе правления, наблюдательных советов компаний.

Кроме того, по мнению президента, должен быть восстановлен тридцатидневный период, в течение которого должностные лица обязаны передать в управление другим лицам принадлежащие им предприятия и корпоративные права.

Также требует уточнения положение о том, что требования о передаче в управление другому лицу не применяются именно в части акций акционерного общества совокупной номинальной стоимостью не более 0,25 прожиточного минимума, в котором лицо назначено или избрано на должность, и которые в совокупности не превышают 5% голосующих акций АО, отмечает президент в письме.

Зеленский отмечает необходимость обязательного декларирования операций по покупке/продаже иностранной валюты субъектов декларирования или членов их семей, если сумма превышает 50 прожиточных минимумов.

Президент также выступает за возобновление обязательной полной проверки деклараций лиц, занимающих должности советника или помощника председателя Верховной Рады и проведение специальной проверки претендентов на эти должности.

Вместе с тем, Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования отдельных аспектов декларирования", который Верховная Рада приняла 29 апреля.

Закон совершенствует кампанию антикоррупционного декларирования лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, в текущем году.

В частности, документ внедряет нижний предел в 0,25 прожиточного минимума, до которого осуществляется передача в управление ценных бумаг акционерного общества (АО).

Кроме того, закон выводит из-под декларирования номера счетов, на которых хранятся некомпенсированные сбережения Сбербанка СССР, и операции по обмену валют. Такие операции также не требуют подачи уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Справка: Закон Украины "О предупреждении коррупции" был принят 14 октября 2014 года и введен в действие 26 апреля 2015 года.

17 октября 2019 года Верховная Рада поддержала изменения в закон о предотвращении коррупции в отношении обличителей коррупции.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийКабинет министровВерховная Радакоррупция
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