Франція опирається планам зі збільшення бюджету НАТО – ЗМІ

План на 20 мільярдів доларів з надання НАТО більшої гнучкості у протистоянні загрозам зазнав опору Франції, яка побоюється, що цей крок може підірвати її оборонні пріоритети.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на чотирьої дипломатів і джерело в Міноборони Франції, передає "Європейська правда".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запропонував у лютому, щоб союзники вкладали більше грошей в існуючі, хоча і невеликі спільні бюджети, а не покладались на поточну систему, при якій кожен уряд платить за власні військові операції.

Це було відповіддю на неодноразові закиди адміністрації Трампа, яка заявляла, що європейські союзники недостатньо сприяють власній обороні. Угода на саміті 14 червня з президентом США Джо Байденом, швидше за все, зміцнить трансатлантичну єдність, заявили двоє з чотирьох дипломатів, які спілкувалися з Reuters.

Пропозиція також була намаганням прислухатися до попередження президента Франції Еммануеля Макрона у 2019 році про те, що у НАТО "смерть мозку", оскільки альянс, утворений в 1949 році для стримування військової загрози Радянського Союзу, не має чіткої політичної стратегії у багатополярному світі після холодної війни .

Але Франція вважає, що ідея, за якою впродовж 10 років потрібно вкладати в загальний бюджет близько 20 млрд доларів, навряд чи піде на користь французьким військовим пріоритетам і може відвернути увагу та ресурси від розбудови слабкої оборонної спроможності країн-членів Європейського союзу.

"Якщо ідея полягає в жорстокому збільшенні внеску країн у спільні бюджети та зміні філософії НАТО, переходячи від національної відповідальності до розмивання відповідальності, відповідь Франції буде явно негативною", - заявив співрозмовник з Міноборони Франції.

"Для нас це не питання НАТО проти Європи, а НАТО проти національної оборони кожної держави-члена", - зазначив він.

Джерело заявило, що Париж все ще відкритий для вислуховування зустрічних аргументів та деталей. Франція вже виконує завдання НАТО витрачати 2% ВВП на оборону.