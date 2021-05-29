Франция опирается планам по увеличению бюджета НАТО - СМИ

План на 20 миллиардов долларов по предоставлению НАТО большей гибкости в противостоянии угрозам претерпел сопротивление Франции, опасающейся, что этот шаг может подорвать ее оборонные приоритеты.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четырех дипломатов и источник в Минобороны Франции, передает "Европейская правда".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил в феврале, чтобы союзники вкладывали больше денег в существующие, хотя и небольшие совместные бюджеты, а не полагались на текущую систему, при которой каждое правительство платит за свои военные операции.

Это было ответом на неоднократные обвинения администрации Трампа, которая заявляла, что европейские союзники недостаточно способствуют собственной обороне. Соглашение на саммите 14 июня с президентом США Джо Байденом, скорее всего, укрепит трансатлантическое единство, заявили двое из четырех дипломатов, общавшихся с Reuters.

Предложение также было попыткой прислушаться к предупреждению президента Франции Эммануэля Макрона в 2019 году о том, что у НАТО "смерть мозга", поскольку альянс, образованный в 1949 году для сдерживания военной угрозы Советского Союза, не имеет четкой политической стратегии в многополярном мире после холодной войны .

Но Франция считает, что идея, по которой в течение 10 лет нужно вкладывать в общий бюджет около 20 млрд долларов, вряд ли пойдет на пользу французским военным приоритетам и может отвлечь внимание и ресурсы от развития слабой оборонной способности стран-членов Европейского союза.

"Если идея заключается в жестоком увеличении взноса стран в совместные бюджеты и изменении философии НАТО, переходя от национальной ответственности к размыванию ответственности, ответ Франции будет явно отрицательным", - заявил собеседник из Минобороны Франции.

"Для нас это не вопрос НАТО против Европы, а НАТО против национальной обороны каждого государства-члена", - отметил он.

Источник заявил, что Париж все еще открыт для выслушивания встречных аргументов и деталей. Франция уже выполняет задачи НАТО тратить 2% ВВП на оборону.