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На Луганщині викрили бойовика "ЛНР": розчарувався й повернувся

Субота, 29 травня 2021, 12:04

На Луганщині поліцейські викрили 24-річного мешканця м. Сєвєродонецьк, який брав участь у незаконному збройному формуванні "Заря" так званої "ЛНР".

Джерело: поліція Луганської області

Деталі: Чоловік розповів поліцейським, що у 2015 році він вступив до лав НЗФ так званої "ЛНР", де обіймав посаду заступника командира взводу батальйону "Заря", який дислокувався на території обласного військкомату у м. Луганськ.

Зі слів чоловіка, через пів року через конфлікт з командиром та погані умови служби він покинув ряди батальйону та вступив до іншого батальйону бойовиків – "Брянка СССР". За свою "службу" чоловік отримував зарплатню в розмірі 15 000 російських рублів, але згодом також розчарувався в ідеях бойовиків, покинув їх лави і поїхав на заробітки до РФ.

В подальшому повернувся на підконтрольну Україні територію до рідного міста Сєвєродонецьк.

В рамках відкритого за даним фактом кримінального провадження за ч. 2 ст. 260 КК України "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань" чоловікові повідомлено про підозру. Зазначається, що слідчі завершують досудове слідство і у найближчий час спрямують до суду обвинувальний акт з матеріалами кримінального провадження.

Українська правда
Теми: Луганська областьЛНРполіція


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