Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Луганщині викрили бойовика "ЛНР": розчарувався й повернувся

Субота, 29 травня 2021, 12:04
На Луганщині викрили бойовика ЛНР: розчарувався й повернувся

На Луганщині поліцейські викрили 24-річного мешканця м. Сєвєродонецьк, який брав участь у незаконному збройному формуванні "Заря" так званої "ЛНР".

Джерело: поліція Луганської області

Деталі: Чоловік розповів поліцейським, що у 2015 році він вступив до лав НЗФ так званої "ЛНР", де обіймав посаду заступника командира взводу батальйону "Заря", який дислокувався на території обласного військкомату у м. Луганськ.

Зі слів чоловіка, через пів року через конфлікт з командиром та погані умови служби він покинув ряди батальйону та вступив до іншого батальйону бойовиків – "Брянка СССР". За свою "службу" чоловік отримував зарплатню в розмірі 15 000 російських рублів, але згодом також розчарувався в ідеях бойовиків, покинув їх лави і поїхав на заробітки до РФ.

В подальшому повернувся на підконтрольну Україні територію до рідного міста Сєвєродонецьк.

В рамках відкритого за даним фактом кримінального провадження за ч. 2 ст. 260 КК України "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань" чоловікові повідомлено про підозру. Зазначається, що слідчі завершують досудове слідство і у найближчий час спрямують до суду обвинувальний акт з матеріалами кримінального провадження.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Луганська областьЛНРполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Луганська область
Через обстріл окупантів на Луганщині постраждав волонтер
На Луганщині ворог переобладнав дитячі заклади у військові госпіталі – Генштаб
Тікали так, що за пораненими тягнулись бинти: Нацгвардійці показали, як нищать ворога
Останні новини
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
Усі новини...
Реклама: