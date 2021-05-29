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На Луганщине разоблачили боевика "ЛНР": разочаровался и вернулся

Суббота, 29 мая 2021, 12:04

В Луганской области полицейские разоблачили 24-летнего жителя г. Северодонецк, который принимал участие в незаконном вооруженном формировании "Заря" так называемой "ЛНР".

Источник: полиция Луганской области

Детали: Мужчина рассказал полицейским, что в 2015 году он вступил в ряды НЗФ так называемой "ЛНР", где занимал должность заместителя командира взвода батальона "Заря", который дислоцировался на территории областного военкомата в г. Луганск.

По словам мужчины, через полгода из-за конфликта с командиром и плохих условий службы он покинул ряды батальона и вступил в другой батальона боевиков – "Брянка СССР". За свою "службу" мужчина получал зарплату в размере 15 000 российских рублей, но впоследствии также разочаровался в идеях боевиков, покинул их ряды и поехал на заработки в РФ.

В дальнейшем вернулся на подконтрольную Украине территорию в родной город Северодонецк.

В рамках открытого по данному факту уголовного производства по ч. 2 ст. 260 УК Украины "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" мужчине сообщено о подозрении. Отмечается, что следователи завершают следствие и в ближайшее время направят в суд обвинительный акт с материалами уголовного производства.

Украинская правда
Темы: Луганская областьЛНРполиция


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