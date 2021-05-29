Коронавірус у Києві: 377 нових хворих і 6 смертей

У Києві за добу 28 травня виявили 377 хворих на коронавірус, померли 6 людей.

Джерело: КМДА з посиланням на мера Віталія Кличка

Деталі: До лікарень столиці госпіталізували 55 хворих на коронавірус, а також 89 пацієнтів з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 1680 людей.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 83, у Святошинському – 81 та в Голосіївському районі – 62 випадки.

Серед нових хворих – 136 жінок віком від 19 до 93 років, 223 чоловіки віком від 19 до 95 років, 7 дівчаток віком від 6 до 17 років і 11 хлопчиків від 8 місяців до 17 років.

Загалом підтверджених випадків захворювання у Києві – 206 278, летальних випадків – 5076, одужань – 163 588.