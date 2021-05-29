Коронавирус в Киеве: 377 новых больных и 6 смертей
Суббота, 29 мая 2021, 12:57
В Киеве за сутки 28 мая обнаружили 377 больных коронавирусом, умерли 6 человек.
Источник: КГГА со ссылкой на мэра Виталия Кличко
Детали: В больницы столицы госпитализировали 55 больных коронавирусом, а также 89 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
Выздоровели за прошедшие сутки 1680 человек.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 83, в Святошинском – 81 и в Голосеевском районе – 62 случая.
Среди новых больных – 136 женщин в возрасте от 19 до 93 лет, 223 мужчины в возрасте от 19 до 95 лет, 7 девочек в возрасте от 6 до 17 лет и 11 мальчиков от 8 месяцев до 17 лет.
Всего подтвержденных случаев заболевания в Киеве – 206 278, летальных случаев – 5 076, выздоровлений – 163 588.
Украинская правда