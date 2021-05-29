Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Коронавирус в Киеве: 377 новых больных и 6 смертей

Суббота, 29 мая 2021, 12:57

В Киеве за сутки 28 мая обнаружили 377 больных коронавирусом, умерли 6 человек.

Источник: КГГА со ссылкой на мэра Виталия Кличко

Детали: В больницы столицы госпитализировали 55 больных коронавирусом, а также 89 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 1680 человек.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 83, в Святошинском – 81 и в Голосеевском районе – 62 случая.

Среди новых больных – 136 женщин в возрасте от 19 до 93 лет, 223 мужчины в возрасте от 19 до 95 лет, 7 девочек в возрасте от 6 до 17 лет и 11 мальчиков от 8 месяцев до 17 лет.

Всего подтвержденных случаев заболевания в Киеве – 206 278, летальных случаев – 5 076, выздоровлений – 163 588.

Украинская правда
Темы: коронавирусКиев


powered by lun.ua
Главное сегодня

В июне в Украину приедет Pfizer и AstraZeneca – Ляшко

Ляшко сообщил, каких заместителей Степанова оставляет в Минздраве

фото, видеоСумчанин незаконно принес из России военное оборудование

В Беларуси велосипедиста могут посадить на 2 года за футболку с диктатором

фотоВ МВЦ в Киеве начали вакцинировать записанных через "Дію"

На Луганщине разоблачили боевика "ЛНР": разочаровался и вернулся

Все новости...
коронавирус
В МВЦ в Киеве начали вакцинировать записанных через "Дію"
Украина частично вакцинировала от коронавируса первый миллион человек
COVID в Украине: более 3 тысяч новых случаев и 10 тысяч выздоровлений
Последние новости
16:34
Ляшко говорит, что вакцинировать 5 млн украинцев за лето – это не популизм
16:18
Украина первой из стран-партнеров получит обновленный пакет целей партнерства с НАТО
16:03
В июне в Украину приедет Pfizer и AstraZeneca – Ляшко
15:52
Соц-эконом субвенция: меньше всего денег на проект на Волыни, больше всего на Луганщине
15:38
В Госдепе предлагают следующем году выделить Украине $255 млн помощи
15:33
Экономика начала восстанавливаться после коронакризиса – Шмыгаль
15:16
Позиция Германии по "Северному потоку-2" может измениться - посол Украины
15:03
Ляшко сообщил, каких заместителей Степанова оставляет в Минздраве
14:52
Бывшие политзаключенные Кремля хотят встретиться с Зеленским
14:45
Укрнафта снизила добычу нефти и газа
Все новости...