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Коронавирус в Киеве: 377 новых больных и 6 смертей

Суббота, 29 мая 2021, 12:57
Коронавирус в Киеве: 377 новых больных и 6 смертей

В Киеве за сутки 28 мая обнаружили 377 больных коронавирусом, умерли 6 человек.

Источник: КГГА со ссылкой на мэра Виталия Кличко

Детали: В больницы столицы госпитализировали 55 больных коронавирусом, а также 89 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 1680 человек.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 83, в Святошинском – 81 и в Голосеевском районе – 62 случая.

Среди новых больных – 136 женщин в возрасте от 19 до 93 лет, 223 мужчины в возрасте от 19 до 95 лет, 7 девочек в возрасте от 6 до 17 лет и 11 мальчиков от 8 месяцев до 17 лет.

Всего подтвержденных случаев заболевания в Киеве – 206 278, летальных случаев – 5 076, выздоровлений – 163 588.

Украинская правда
Темы: коронавирусКиев
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