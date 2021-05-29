У Білорусі велосипедиста можуть посадити на 2 роки за футболку з диктатором

Проти затриманого 16 травня в Мінську велосипедиста Костянтина Семенова порушили кримінальну справу за образу президента.

Джерело: правозахисний центр "Весна"

Деталі: 31-річного Семенова затримали 16 травня на Цнянському водосховищі перед перегонами Toure de Tsna і заарештували на 15 діб за адміністративною статтею.

При затриманні він був у футболці з написом "Диктаторові місце в пеклі" і портретом людини, схожої на самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Тепер за статтею 368 КК Костянтину загрожує до двох років позбавлення волі.