У Білорусі велосипедиста можуть посадити на 2 роки за футболку з диктатором
Субота, 29 травня 2021, 13:34
Проти затриманого 16 травня в Мінську велосипедиста Костянтина Семенова порушили кримінальну справу за образу президента.
Джерело: правозахисний центр "Весна"
Деталі: 31-річного Семенова затримали 16 травня на Цнянському водосховищі перед перегонами Toure de Tsna і заарештували на 15 діб за адміністративною статтею.
При затриманні він був у футболці з написом "Диктаторові місце в пеклі" і портретом людини, схожої на самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.
Тепер за статтею 368 КК Костянтину загрожує до двох років позбавлення волі.