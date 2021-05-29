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В Беларуси велосипедиста могут посадить на 2 года за футболку с диктатором

Суббота, 29 мая 2021, 13:34
В Беларуси велосипедиста могут посадить на 2 года за футболку с диктатором
Константин Семенов, фото из соцсетей

Против задержанного 16 мая в Минске велосипедиста Константина Семенова возбудили уголовное дело за оскорбление президента.

Источник: правозащитный центр "Весна"

Детали: 31-летнего Семенова задержали 16 мая на Цнянском водохранилище перед гонкой Toure de Tsna и арестовали на 15 суток по административной статье.

При задержании он был в футболке с надписью "Диктатору место в аду" и портретом человека, похожего на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Теперь по статье 368 УК Константину грозит до двух лет лишения свободы.

"Украинская правда" в Threads

Темы: БеларусьЛукашенко
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