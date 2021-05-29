В Беларуси велосипедиста могут посадить на 2 года за футболку с диктатором
Суббота, 29 мая 2021, 13:34
Против задержанного 16 мая в Минске велосипедиста Константина Семенова возбудили уголовное дело за оскорбление президента.
Источник: правозащитный центр "Весна"
Детали: 31-летнего Семенова задержали 16 мая на Цнянском водохранилище перед гонкой Toure de Tsna и арестовали на 15 суток по административной статье.
При задержании он был в футболке с надписью "Диктатору место в аду" и портретом человека, похожего на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.
Теперь по статье 368 УК Константину грозит до двух лет лишения свободы.