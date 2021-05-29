Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Нідерландах оголосили про кінець локдауну

Субота, 29 травня 2021, 13:39
У Нідерландах оголосили про кінець локдауну

Музеї, театри, кінотеатри та широкий спектр інших закладів зможуть знову відкритися в Нідерландах з 5 червня.

Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте пізно в п'ятницю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Це фактично кінець локдауну", - сказав він.

Ресторани зможуть знову пропонувати вечерю в приміщенні, а години роботи будуть продовжені до 22:00. Голландцям також буде дозволено запрошувати додому до чотирьох людей замість двох.

Однак працівникам поки що слід виходити на робочі місця якомога менше.

З середини грудня в країні діє суворий локдаун.

Рютте прогнозує, що кампанія вакцинації принесе більше поліпшень, хоча літо ще не буде "цілком нормальним". Уряд попереджає, що подорожі все ще тягнуть за собою ризики.

Якщо кількість інфекцій та госпіталізацій продовжуватиме рухатись у правильному напрямку, з 30 червня буде скасовано більше обмежень, додав Рютте.

Тоді громадянам буде дозволено приймати до восьми людей у своїх будинках, а ресторани та бари зможуть залишатися відкритими до опівночі.

Теми: Нідерланди
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Нідерланди
Нідерланди приєднаються до ініціативи G7 про "гарантії безпеки" для України
Нідерланди виділять додаткові 8 млн на військову підтримку Грузії, Молдови та БіГ
Зеленський поговорив із Рютте: Зафіксували, коли почнеться навчання українців на F-16
Останні новини
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
Усі новини...
Реклама: