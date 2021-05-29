Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Нідерландах оголосили про кінець локдауну

Субота, 29 травня 2021, 13:39

Музеї, театри, кінотеатри та широкий спектр інших закладів зможуть знову відкритися в Нідерландах з 5 червня.

Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте пізно в п'ятницю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Це фактично кінець локдауну", - сказав він.

Ресторани зможуть знову пропонувати вечерю в приміщенні, а години роботи будуть продовжені до 22:00. Голландцям також буде дозволено запрошувати додому до чотирьох людей замість двох.

Однак працівникам поки що слід виходити на робочі місця якомога менше.

З середини грудня в країні діє суворий локдаун.

Рютте прогнозує, що кампанія вакцинації принесе більше поліпшень, хоча літо ще не буде "цілком нормальним". Уряд попереджає, що подорожі все ще тягнуть за собою ризики.

Якщо кількість інфекцій та госпіталізацій продовжуватиме рухатись у правильному напрямку, з 30 червня буде скасовано більше обмежень, додав Рютте.

Тоді громадянам буде дозволено приймати до восьми людей у своїх будинках, а ресторани та бари зможуть залишатися відкритими до опівночі.

Теми: Нідерланди


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Україна першою з держав-партнерів отримає оновлений пакет цілей партнерства з НАТО

У червні в Україну приїде Pfizer і AstraZeneca – Ляшко

Ляшко повідомив, яких заступників Степанова залишає в МОЗі

фото, відеоСумчанин незаконно приніс із Росії військове обладнання

У Білорусі велосипедиста можуть посадити на 2 роки за футболку з диктатором

фотоУ МВЦ в Києві почали вакцинувати записаних через "Дію"

Усі новини...
Нідерланди
Вперше суд зобов’язав приватну компанію скоротити викиди за Паризькою угодою
Міністр економіки Нідерландів взяв 3 місяці відпустки через вигорання
Глави МЗС Нідерландів, Бельгії та Люксембургу приїдуть в Україну і відвідають Донбас
Останні новини
16:58
У Туркменистані чиновників змусили поголити голови
16:34
Ляшко каже, що вакцинувати 5 мільйонів українців за літо – це не популізм
16:18
Україна першою з держав-партнерів отримає оновлений пакет цілей партнерства з НАТО
16:03
У червні в Україну приїде Pfizer і AstraZeneca – Ляшко
15:52
Соц-економ субвенція: найменше коштів на проєкт на Волині, найбільше на Луганщині
15:38
У Держдепі пропонують наступного року виділити Україні $255 млн допомоги
15:33
Економіка почала відновлюватися після коронакризи – Шмигаль
15:16
Позиція Німеччини щодо "Північного потоку-2" може змінитися – посол України
15:03
Ляшко повідомив, яких заступників Степанова залишає в МОЗі
14:52
Колишні політв’язні Кремля хочуть зустрітися з Зеленським
Усі новини...