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В Нидерландах объявили конец локдауна

Суббота, 29 мая 2021, 13:39

Музеи, театры, кинотеатры и широкий спектр других заведений смогут снова открыться в Нидерландах с 5 июня.

Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте поздно в пятницу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Это фактически конец локдауна", - сказал он.

Рестораны смогут снова предлагать ужин в помещении, а часы работы будут продлены до 22:00. Голландцам также будет разрешено приглашать домой до четырех человек вместо двух.

Однако работникам пока следует выходить на рабочие места как можно меньше.

С середины декабря в стране действует строгий локдаун.

Рютте прогнозирует, что кампания вакцинации принесет больше улучшений, хотя лето еще не будет "вполне нормальным". Правительство предупреждает, что путешествия все еще тянут за собой риски.

Если количество инфекций и госпитализаций продолжать двигаться в правильном направлении, с 30 июня будет отменено больше ограничений, добавил Рютте.

Тогда гражданам будет разрешено принимать до восьми человек в своих домах, а рестораны и бары смогут оставаться открытыми до полуночи.

Темы: Нидерланды


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