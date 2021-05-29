Сумчанин незаконно приніс із Росії військове обладнання

Прикордонники Сумського загону припинили незаконне переміщення з РФ військового обладнання.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Неподалік від кордону з РФ, в районі населеного пункту Пушкарне, прикордонний патруль виявив громадянина України з трьома коробками за спиною, який рухався від російсько-українського кордону.

Перевіривши ділянку кордону, прикордонники виявили ознаки порушення режиму державного кордону з території Росії в Україну, а також неподалік знайшли ще сім аналогічних коробок.

Оглянувши вміст усіх коробок, правоохоронці виявили в них велику кількість товарів військового призначення, які використовуються у військовій авіації та радіолокації. Про припинене правопорушення прикордонники повідомили співробітників УСБУ в Сумській області.

Наразі 48-річний чоловік, мешканець міста Суми, затриманий. За незаконне перетинання державного кордону України на нього складені адміністративні матеріали за ст. 204-1 КУпАП.

Слідчими УСБУ в Сумській області за повідомленням Сумського прикордонного загону до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.