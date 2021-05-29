Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Сумчанин незаконно приніс із Росії військове обладнання

Субота, 29 травня 2021, 13:51
фото ДПСУ

Прикордонники Сумського загону припинили незаконне переміщення з РФ військового обладнання.

Джерело: Державна прикордонна служба

 

Деталі: Неподалік від кордону з РФ, в районі населеного пункту Пушкарне, прикордонний патруль виявив громадянина України з трьома коробками за спиною, який рухався від російсько-українського кордону.

Перевіривши ділянку кордону, прикордонники виявили ознаки порушення режиму державного кордону з території Росії в Україну, а також неподалік знайшли ще сім аналогічних коробок.

Оглянувши вміст усіх коробок, правоохоронці виявили в них велику кількість товарів військового призначення, які використовуються у військовій авіації та радіолокації. Про припинене правопорушення прикордонники повідомили співробітників УСБУ в Сумській області.

Наразі 48-річний чоловік, мешканець міста Суми, затриманий. За незаконне перетинання державного кордону України на нього складені адміністративні матеріали за ст. 204-1 КУпАП.

 

Слідчими УСБУ в Сумській області за повідомленням Сумського прикордонного загону до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.

Українська правда
Теми: Прикордонна службаРосіяСумська область


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Україна першою з держав-партнерів отримає оновлений пакет цілей партнерства з НАТО

У червні в Україну приїде Pfizer і AstraZeneca – Ляшко

Ляшко повідомив, яких заступників Степанова залишає в МОЗі

фото, відеоСумчанин незаконно приніс із Росії військове обладнання

У Білорусі велосипедиста можуть посадити на 2 роки за футболку з диктатором

фотоУ МВЦ в Києві почали вакцинувати записаних через "Дію"

Усі новини...
Прикордонна служба
Прикордонника знайшли застреленим на Одещині
Скіфські золоті прикраси хотіли вивезти з України
Прикордонники затримали грабіжника, який був у розшуку 16 років: йшов пішки в Україну
Останні новини
16:58
У Туркменистані чиновників змусили поголити голови
16:34
Ляшко каже, що вакцинувати 5 мільйонів українців за літо – це не популізм
16:18
Україна першою з держав-партнерів отримає оновлений пакет цілей партнерства з НАТО
16:03
У червні в Україну приїде Pfizer і AstraZeneca – Ляшко
15:52
Соц-економ субвенція: найменше коштів на проєкт на Волині, найбільше на Луганщині
15:38
У Держдепі пропонують наступного року виділити Україні $255 млн допомоги
15:33
Економіка почала відновлюватися після коронакризи – Шмигаль
15:16
Позиція Німеччини щодо "Північного потоку-2" може змінитися – посол України
15:03
Ляшко повідомив, яких заступників Степанова залишає в МОЗі
14:52
Колишні політв’язні Кремля хочуть зустрітися з Зеленським
Усі новини...