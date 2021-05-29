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Сумчанин незаконно принес из России военное оборудование

Суббота, 29 мая 2021, 13:51
фото ГПСУ

Пограничники Сумского отряда пресекли незаконное перемещение из РФ военного оборудования.

Источник: Государственная пограничная служба

 

Детали: Неподалеку от границы с РФ, в районе населенного пункта Пушкарное, пограничный патруль обнаружил гражданина Украины с тремя коробками за спиной, который двигался от российско-украинской границы.

Проверив участок границы, пограничники обнаружили признаки нарушения режима государственной границы с территории России в Украину, а также неподалеку нашли еще семь аналогичных коробок.

Осмотрев содержимое всех коробок, правоохранители обнаружили в них большое количество товаров военного назначения, используемых в военной авиации и радиолокации. О прекращенном правонарушении пограничники сообщили сотрудникам УСБУ в Сумской области.

Сейчас 48-летний мужчина, житель города Сумы, задержан. За незаконное пересечение государственной границы Украины на него составлены административные материалы по ст. 204-1 КУоАП.

 

Следователями УСБУ в Сумской области по сообщению Сумского пограничного отряда в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о признаках уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Украинская правда
Темы: Пограничная службаРосcияСумская область


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