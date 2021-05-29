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Колишні політв’язні Кремля хочуть зустрітися з Зеленським

Субота, 29 травня 2021, 14:52
Колишні політв’язні Кремля хочуть зустрітися з Зеленським
Суспільне

Колишні політв’язні Кремля просять зустрічі з президентом Володимиром Зеленським для означення бачення проблеми звільнення незаконно ув'язнених в РФ українців.

Джерело: Укрінформ з посиланням на колишнього політв'язня, першого заступника голови Черкаської ОДА Романа Сущенка

Деталі: З відповідною заявою колишні політв'язні виступили 29 травня на Тарасовій горі у Каневі.

Колишні політв’язні, об’єднані у Платформу за звільнення політичних в’язнів, підкреслюють, що на початку травня звернулися до держсекретаря США Ентоні Блінкена та трьох міністрів закордонних справ країн Бенілюксу з відкритими листами під час їхніх візитів до Києва.

"Нас почули. Ми хочемо, щоб нас почули і Ви, пане президенте", - йдеться в заяві.

Суть звернення і до президента, і до зарубіжних партнерів України – одна й та ж: колишні політв’язні вимагають, щоб у контактах з Росією була поставлена чітка вимога безумовного звільнення українців-політичних бранців Кремля – для подальшого продовження переговорів на будь-яку тему.

Дослівно: "Сьогодні ми тут, у Каневі, над Дніпром, на Тарасовій горі, звертаємось до Вас із вимогою консолідувати зусилля з нашими стратегічними партнерами задля звільнення кількасот громадян України. І не шляхом закулісних торгів та загляданням в очі російсько-імперському загарбникові, а відвертою і чесною позицією.

Ми хочемо зустрічі з Вами для означення нашого бачення проблеми звільнення українців – політичних бранців Кремля з російських застінків".

Довідка: Платформа "Звільнення в'язнів", яка є позапартійним об'єднанням, створена для захисту прав і звільнення усіх, хто позбавлений волі через політичні переслідування РФ. Її презентація відбулася 4 березня 2021 року.

Засновниками платформи є 16 колишніх політв'язнів, зокрема Станіслав Асєєв, Володимир Балух, Едем Бекіров, Павло Гриб, Володимир Жемчугов, Микола Карпюк, Олександр Кольченко, Ігор Козловський, Ігор Мовенко, Євген Панов, Ісмаїл Рамазанов, Микола Семена, Олег Сенцов, Роман Сущенко, Ахтем Чийгоз, Олександр Шумков.

Теми: політв'язніЗеленський
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