Бывшие политзаключенные Кремля хотят встретиться с Зеленским

Бывшие политзаключенные Кремля просят встречи с президентом Владимиром Зеленским для определения видения проблемы освобождения незаконно заключенных в РФ украинцев.

Источник: Укринформ со ссылкой на бывшего политзаключенного, первого заместителя председателя Черкасской ОГА Романа Сущенко

Детали: С соответствующим заявлением бывшие политзаключенные выступили 29 мая на Тарасовой горе в Каневе.

Бывшие политзаключенные, объединенные в Платформу за освобождение политических заключенных, подчеркивают, что в начале мая обратились к госсекретарю США Энтони Блинкену и трем министрам иностранных дел стран Бенилюкса с открытыми письмами во время их визитов в Киев.

"Нас услышали. Мы хотим, чтобы нас услышали и Вы, господин президент", - говорится в заявлении.

Суть обращения и к президенту, и к зарубежным партнерам Украины – одна и та же: бывшие политзаключенные требуют, чтобы в контактах с Россией было поставлено ​​четкое требование безусловного освобождения украинцев-политических пленников Кремля – ​​для дальнейшего продолжения переговоров на любую тему.

Дословно: "Сегодня мы здесь, в Каневе, над Днепром, на Тарасовой горе, обращаемся к Вам с требованием консолидировать усилия с нашими стратегическими партнерами для освобождения нескольких сот граждан Украины. И не путем закулисных торгов и заглядывания в глаза российско-имперскому захватчику, а откровенной и честной позицией.

Мы хотим встречи с Вами для определения нашего видения проблемы освобождения украинцев - политических пленников Кремля из российских застенков".

Справка: Платформа "Освобождение заключенных", которая является беспартийным объединением, созданная для защиты прав и освобождения всех, кто лишен свободы из-за политических преследований РФ. Ее презентация состоялась 4 марта 2021 года.

Учредителями платформы являются 16 бывших политзаключенных, в частности Станислав Асеев, Владимир Балух, Эдем Бекиров, Павел Гриб, Владимир Жемчугов, Николай Карпюк, Александр Кольченко, Игорь Козловский, Игорь Мовенко, Евгений Панов, Исмаил Рамазанов, Николай Семена, Олег Сенцов, Роман Сущенко, Ахтем Чийгоз, Александр Шумков.