Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Позиція Німеччини щодо "Північного потоку-2" може змінитися – посол України

Субота, 29 травня 2021, 15:16
Позиція Німеччини щодо Північного потоку-2 може змінитися – посол України

Посол України в Німеччині Андрій Мельник вважає, що позиція німецького уряду щодо газопроводу "Північний потік-2" після виборів може змінитися.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав в інтерв’ю Berliner-Zeitung.

""Зелені" чітко дали зрозуміти, що вони проти "Північного потоку – 2". Вони не можуть поступитися цією позицією, не втративши авторитету. Вільні демократи виступають за запровадження мораторію на будівництво "Північного потоку – 2". Члени ХДС розділилися щодо позиції з цього питання. Але противників стає все більше, і для нас "Північний потік – 2" ще не закінчений" - сказав Мельник.

"Цілком може бути, що після виборів відбудеться переосмислення" - додав він.

Дипломат наголосив, що питання "Північного потоку-2" також має важливий аспект у сфері політики безпеки.

"Трубопроводи в Україні створюють позитивну взаємозалежність між Росією, Україною та Німеччиною. Ця залежність завжди мала стабілізуючий ефект. І її втрата може значно збільшити ризик нового втручання Росії" - заявив посол.

Раніше співголова німецьких "Зелених" Роберт Габек зазначив, що навіть якщо російський газопровід "Північний потік-2" добудують, його не можна запускати в роботу до з'ясування юридичних питань, тому що проєкт вочевидь суперечить Третьому енергетичному пакету ЄС. 

Перед цим політик наголошував, що вважає ПП2 помилкою від початку і що "якщо Німеччина опонує Росії, то ми не можемо поводитися так, як Росія". Габек також висловив думку, що зупинка "Північного потоку-2" може посилити німецьку дипломатію.

Читайте також: Очима Байдена і Меркель: що відбувається із санкціями щодо "Північного потоку-2".

"Українська правда" у Threads

Теми: НімеччинаПівнічний потік-2
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Німеччина
Більшість німців підтримують вступ України до НАТО – опитування
ЗМІ: Німецька розвідка прослуховувала Пригожина й Лукашенка під час заколоту в РФ
Німеччина прискорить будівництво СПГ-терміналів після відмови від газу з РФ
Останні новини
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
Усі новини...
Реклама: