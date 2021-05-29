Позиція Німеччини щодо "Північного потоку-2" може змінитися – посол України

Посол України в Німеччині Андрій Мельник вважає, що позиція німецького уряду щодо газопроводу "Північний потік-2" після виборів може змінитися.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав в інтерв’ю Berliner-Zeitung.

""Зелені" чітко дали зрозуміти, що вони проти "Північного потоку – 2". Вони не можуть поступитися цією позицією, не втративши авторитету. Вільні демократи виступають за запровадження мораторію на будівництво "Північного потоку – 2". Члени ХДС розділилися щодо позиції з цього питання. Але противників стає все більше, і для нас "Північний потік – 2" ще не закінчений" - сказав Мельник.

"Цілком може бути, що після виборів відбудеться переосмислення" - додав він.

Дипломат наголосив, що питання "Північного потоку-2" також має важливий аспект у сфері політики безпеки.

"Трубопроводи в Україні створюють позитивну взаємозалежність між Росією, Україною та Німеччиною. Ця залежність завжди мала стабілізуючий ефект. І її втрата може значно збільшити ризик нового втручання Росії" - заявив посол.

Раніше співголова німецьких "Зелених" Роберт Габек зазначив, що навіть якщо російський газопровід "Північний потік-2" добудують, його не можна запускати в роботу до з'ясування юридичних питань, тому що проєкт вочевидь суперечить Третьому енергетичному пакету ЄС.

Перед цим політик наголошував, що вважає ПП2 помилкою від початку і що "якщо Німеччина опонує Росії, то ми не можемо поводитися так, як Росія". Габек також висловив думку, що зупинка "Північного потоку-2" може посилити німецьку дипломатію.

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